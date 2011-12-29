Вінницькі праві вшанують Степана Бандеру

У перший день 2012 року представники Вінницької обласної організації Конгресу Українських Націоналістів разом з іншими проукраїнськими партіями та громадськими організаціями прийдуть о 14.00 до пам’ятника Січовим Стрільцям та воїнам ОУН-УПА, що по Хмельницькому шосе у Вінниці, щоб вшанувати пам’ять Провідника ОУН, Героя України Степана Бандери, - повідомляє “Вінниця ОК”.

1 січня виповнюється 103 роки від Дня його народження. Цей захід, – наголошують в КУНі, – не буде політичною акцією чи мітингом. Організатори ставлять за мету в спокійній та дружній атмосфері віддати шану Провіднику.