Вінницька міська рада надала привілею 11-ти підприємствам

Рішенням Вінницької міської ради від сплати земельного податку в 2012 році звільнено 11 підприємств.

Як передає кореспондент УНІАН, про це говориться у рішенні Вінницької міськради від 27 грудня 2011 року. За рішенням міськради, від сплати земельного податку звільнено 11 підприємств, зокрема, комунальне підприємство «Вінницьке трамвайно-тролейбусне управління»; комунальне підприємство «Центральний міський стадіон»; комунальне підприємство «Вінніцаоблводоканал»; підприємство облспоживспілки «Госпрозрахункове об'єднання ринків м. Вінниці»; управління загальної комунальної власності територіальних громад Вінницької області. Також звільнені від земельного податку міське комунальне підприємство «Кінотеатр «Родина»; міське комунальне підприємство «Міська лазня»; міське комунальне унітарне підприємство «Міськсвітло»; вінницька фабрика «Динамо» (підприємство, засноване на власності фізкультурно-спортивного товариства «Динамо»); комунальне підприємство «Вінницьке дорожнє управління» та міське комунальне підприємство „Вінницязеленбуд”.