Кожен вінничанин може стати посланцем доброти

З 27 грудня у 9-ти магазинах міста стартує підготовка до Дня світлих вчинків.

«День світлих вчинків» - свято, яке вже стало традиційним для нашого міста. Кожного року проводяться різноманітні заходи, присвячені теплу та родинному затишку. Організаторами акції є Благодійний фонд «Подільська громада» за підтримки Вінницької міської ради.

З 27 по 30 грудня у магазинах міста пропонуватимуть долучитись до акції усім бажаючим та придбати продукти харчування для соціально вразливих сімей. Волонтери формуватимуть з переданих покупцями дарунків святкові пакунки, які 5 січня рознесуть тим, хто їх потребує.

Минулими роками волонтери готували святкові вечері, листівки, подарунки та розносили їх одиноким людям, пенсіонерам та малозабезпеченим сім’ям. Цього року організатори вирішили дати змогу долучитись до світлих вчинків кожному вінничанину.

До акції може долучитись кожен! «Посланці доброти» збиратимуться об 11:00 годині 05.01.2012 біля центральної ялинки і звідти прямуватимуть творити свято у родинах, які цього потребують.

Також кожен може приєднатись, подумавши, що самостійно в Ваших силах зробити для тих, хто, на Вашу думку, потребує допомоги, можливо це сусіди, знайомі, друзі чи прості перехожі.

Якщо маєте бажання та можливість допомогти одній з соціально-вразливих сімей, зробіть це самостійно або звертайтесь до організаторів.

Активісти акції будуть працювати з 14:00 год. до 18:00 год. у наступних закладах торгівлі:

- «Грош», вул. Чехова, 23

- «Грош», вул. Келецька, 47

- «Петроцентр», вул. Коцюбинського, 70

- «Дастор», вул. Юності 18

- «Калібріс», вул. Київська, 104

- «Корона», пров. К. Маркса, 24

- «Корона», пров. К. Маркса, 48 а

- «Корона», вул. Пирогова 31

- «Корона», пр-т Юності, 22

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