На Новий рік залишити ваші гаманці при собі допоможуть міліціонери

Більше 1000 працівників міліції будуть цілодобово охороняти громадський порядок під час проведення новорічних та різдвяних свят на території Вінницької області.

Про це УНІАН повідомили у СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

З 24 грудня по 16 січня усі міліцейські підрозділи переведенні на посилений варіант несення служби. Також охорону громадського порядку будуть забезпечувати військовослужбовці внутрішніх військ МВС України та члени громадських формувань. Про підтримання правопорядку розповів сьогодні на брифінгу заступник начальника УМВС України у Вінницькій області Микола Бокша:

- Сьогодні ми мобілізували усі сили для того, щоб вінничани могли спокійно зустріти новорічні свята і для того, щоб звести до мінімуму скоєння можливих злочинів. Ми залучаємо на службу максимальну кількість працівників міліції. Щоденно на охорону громадського порядку будуть заступати близько 1400 чоловік. Особлива увага приділяється місцям проведення масових заходів. Майже у кожному населеному пункті нашої області будуть проводитися такі заходи і відповідно ми маємо забезпечити охорону громадського порядку. Під час святкування Різдва, з 6 на 7 січня, правоохоронці будуть забезпечувати охорону порядку біля усіх церков на території нашої області, яких налічується більше тисячі.

Як зазначив заступник начальника УМВС Микола Бокша, під час проведення новорічних свят найактивнішими злочинами є крадіжки та пограбування. Щоб уникнути злочинних посягань, громадянам слід залишатися пильними та не забувати про власну безпеку. У разі скоєння злочину негайно телефонувати на «гарячу» лінію «102».