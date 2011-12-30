У Барському районі відкрито амбулаторію

У територіальних громадах Вінниччини тривають заходи в рамках реалізації пілотного проекту з охорони здоров’я. У селі Верхівка Барського району урочисто відкрито амбулаторію загальної практики сімейної медицини. Заклад обслуговуватиме 1600 осіб населення із шести довколишніх сіл.

Про це повідомляє прес-служба Вінницької обласної ради.

Верхівську амбулаторію облаштовано у приміщенні житлового будинку. Роботи з її спорудження велися із 2007 року.

За кілька днів до Нового року перерізати символічну стрічку нової споруди до верхівчан прибув голова обласної Ради Сергій Татусяк. Крім слів привітань, голова передав громаді автомобіль швидкої допомоги, придбаний коштом обласного бюджету.

- Амбулаторія сімейної медицини – це центр здоров’я на селі. Ваша амбулаторія – це фінал багаторічної роботи місцевої влади, районної та спонсорів, – звернувся до верхівчан С.Татусяк.

Загалом на Верхівську амбулаторію витрачено 380 тис. грн. із різних джерел фінансування, з яких 200 тис. грн. – із обласного бюджету.

Новий медичний заклад обладнано відповідно до сучасних вимог: тут є водопостачання, в тому числі гаряча вода, внутрішній санвузол. Працюватимуть стоматологічний, акушерський, фізіотерапевтичний кабінети, а також денний стаціонар.

– Це – безпосередня реалізація в області пілотного проекту із охорони здоров’я, мета якого – надання якісних медичних послуг на первинному рівні, – підкреслив С.Татусяк.

Голова райдержадміністрації Микола Радіонов заявив, що районна влада бере на себе зобов’язання щороку у районі відривати хоча б одну амбулаторію на селі.

