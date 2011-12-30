Найдорожча пляшка вина у Вінниці коштує 8700 гривень

8,7 тис. грн коштує найдорожча пляшка вина у Вінниці. Це "Шато Мутон Ротшильд" урожаю 2004 року.

— Вино із французького регіону Бордо, виготовлене з сортів винограду Каберне, Совіньйон і Мерло. Має аромат пирога з чорницею, кедрового горіха, чорної смородини та малини, — розповіла виданню Gazeta.ua Софія Пашко, консультант і сомельє магазину "Виномаркет".

— Присмак — солодкуватий. Найкраще підходить до м'яса і дичини. Його також можна закушувати сиром. У продажу тільки одна пляшка. Це хороше капіталовкладення.

За 5-10 років вино коштуватиме удвічі більше. Дороге у Вінниці мало купують.

Андрій Школьніков придбав арманьяк за 4,5 тис. грн.

— Уперше в житті витратився на такий дорогущий напій. Розіп'ю його на свій день народження 1 січня.

Вінничани до свят найчастіше беруть солодке шампанське та французьке вино від 50 до 120 грн за пляшку. Дехто їздить купувати елітні напої у мережі вільної торгівлі "Д'юті фрі". Такий магазин є на кордоні з Молдовою. Одна людина може винести не більш як чотири пляшки вина і дві пляшки горілки.

В одній з мереж магазинів можна взяти спиртні напої зі знижками - Шампанське Asti ТМ «Tosti», 0,75 л можна купити у Вінниці за 69 гривень, а Віскі Highland Legend, 0,7 л – за 49,94 грн.