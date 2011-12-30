Губернатор розкоркує шампанське за новорічним столом

Народний депутат з Вінниччини, голова Комітету ВР з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин Олег Зарубінський розпалить під ялинкою вогнище і святкуватиме на природі. Про це він розповів в інтерв'ю кореспондентові УКРІНФОРМу.

- Святкуємо з батьками своєї дружини в невеликому селищі Вінницької області, розташованому на краю дуже красивого лісу. Тому часто наша зустріч Нового року відбувається в лісі, що стало вже справжньою сімейною традицією, як і приготування власноруч м'яса на вогнищі", - зазначив народний депутат.

Інший наш земляк-нардеп від КПУ Валерій Бевз розповів, що буде відзначати Новий рік також в селі під Вінницею. Про це він розповів виданню ForUm.

- На Новий рік ми будемо в Україні в селі близько Вінниці. На зимові канікули нам діти привезуть наших онуків. Це дуже добре. Особливість нашого святкування Нового року полягає в тому, що до нас щороку приходить весь педколектив нашої сільської школи, - зазначив він.

Голова наглядової ради Нацбанку Петро Порошенко святкуватиме в родинному колі у Києві, на гостини до сина приїде батько – депутат Вінницької обласної ради Петро Порошенко, Організацією свята займається дружина Марина, допомагатимуть їй в цьому доньки Євгенія та Олександра; приїхав з Франції син Олексій, ну і, звісно, буде наймолодший син Мишко.

Губернатор Вінниччини Микола Джига на новорічні свята взяв відпустку до 10 січня і святкуватиме Новий рік в родинному колі. Як відомо, Микола Васильович ратує за здоровий спосіб життя і навіть видав наказ про заборону „застільних свят” в стінах обласної адміністрації. Проте, все ж таки, пляшку шампанського відкоркує, бо це символічно.

Вінницький міський голова Володимир Гройсман святкуватиме Новий рік з родиною, і, на замовлення рідних придбає живу „чіповану” ялинку. Про це він розповів в інтерв’ю телеканалу „Віта”. Для нього надзвичайно важливо зберегти воістину родинні цінності, які протягом багатьох років плекалися в його сім'ї, і Новий рік – це було сімейне свято зі смакотою на столі, яку готувала мама. Своїй дружині Володимир Гройсман поставив 12 балів за 12-бальною системою за облаштування сімейного гніздечка, організацію свят та тягар хатніх справ.