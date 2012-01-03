Вінницький шашкіст «взяв» Полтаву

У Полтаві наприкінці року відбувся чемпіонат України з російських (64-клітинкових) шашок серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату. Змагання зібрали 26 учасників з більшості регіонів України. Вони були проведені за швейцарською системою з сучасним жеребкуванням дебютів (це допомагає зменшити кількість нічиїх). Вінничанин Дмитро Мариненко виграв усі 7 партій і набрав 14 очок з 14 можливих. Переграв він і кількох своїх колег-майстрів спорту.

- У серпні 2012 року має пройти перший чемпіонат Європи з 64-клітинкових шашок серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату, – розповідає Дмитро Мариненко. – Як, як чемпіон України, отримав право взяти у ньому участь. Раніше аналогічні змагання відбувались лише серед сліпих та глухих, а про опорників забували.

Довідка УНІАН. Дмитро Мариненко – майстер спорту України, заслужений тренер України з шашок. Працює у Вінницькій ДЮСШ № 6 Вінницького міського спорткомітету. Його вихованці були чемпіонами світу та Європи серед юнаків.

Неодноразово грав у фіналах чемпіонату країни, входив до десятки кращих шашкістів України.