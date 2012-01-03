На Вінниччині зловмисник намагався викрасти ікони з церкви
09:55, 03 січня 2012Вінниця
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12 ікон повернули правоохоронці
У Калинівському районі Вінницької області в результаті проведення оперативно-розшукових заходів затримано 46-річного іноземного громадянина (мета перебування в Україні з’ясовується).
Як повідомили УНІАН в УСЗГ МВС України, з’ясувалося, що зазначений громадянин уночі 29 грудня минулого року зламав замки вхідних дверей, проник до приміщення церкви й викрав 12 ікон.
Викрадене вилучено.
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