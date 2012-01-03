На Вінниччині зловмисник намагався викрасти ікони з церкви

У Калинівському районі Вінницької області в результаті проведення оперативно-розшукових заходів затримано 46-річного іноземного громадянина (мета перебування в Україні з’ясовується).

Як повідомили УНІАН в УСЗГ МВС України, з’ясувалося, що зазначений громадянин уночі 29 грудня минулого року зламав замки вхідних дверей, проник до приміщення церкви й викрав 12 ікон.

Викрадене вилучено.