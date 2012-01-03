Засудили довічно вбивцю двох жінок та двох дітей

На Вінниччині до довічного позбавлення волі засуджено чоловіка, який у нетверезому стані убив двох жінок та двох дітей.

Як повідомили УНІАН в УСЗГ УМВС України у Вінницькій області, цей злочин було скоєно на початку квітня 2010 року у селі Трибусівка Піщанського району Вінницької області.

Двох хлопчиків віком 2 і 5 років, їхню молоду матір та бабусю вбили у власному будинку і після цього, щоб приховати сліди злочину, підпалили будинок.

Оперативники затримали підозрюваного наступного дня після скоєння злочину на залізничному вокзалі. Ним виявився 20-річний молодик з Одеської області. Чоловік був у заплямованому кров’ю одягу і намагався виїхати до Одеси. При ньому правоохоронці виявили мопед, який, як з’ясувалося, належав покійні жінці.

Під час розслідування чоловік заперечував свою провину. Згодом, під тиском безперечних доказів, він зізнався у скоєному і про все розповів. За словами чоловіка, він образився на молоду жінку після обіду, під час якого вони разом випили пляшку горілки. Підозрюваний стверджував, що жінка почала його ображати. Розлючений, він вийшов на двір і схопив у руки молоток. За словами чоловіка, він не пам’ятав, скільки разів ударив її по голові, але пам’ятав, як вона кричала і впала на підлогу. На її крики прибігли діти та бабуся, які згодом стали для нього зайвими свідками. Дітей і літню жінку він також вбивав молотком. Щоб приховати сліди злочину, молодик облив помешкання бензином і підпалив. Після цього узяв мопед господарки і виїхав у сусідній Крижопільський район. Звідти він намагався виїхати потягом до Одеси.

Нещодавно суд Піщанського району Вінницької області визнав обвинуваченого винним у вчиненні навмисного вбивства чотирьох людей і виніс йому вирок – довічне позбавлення волі.