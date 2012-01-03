Націоналісти віддали честь Степану Бандері

Вінницька обласна організація Конгресу Українських Націоналістів разом з представниками інших політичних партій та громадських організацій 1 січня вшанувала пам’ять Степана Бандери.

Заходи відбулись біля пам’ятника Січовим Стрільцям та воїнам ОУН-УПА у Вінниці.

Зустріч розпочалася з молитви. Панахиду за Степаном Бандерою відслужив священик Української Православної Церкви Київського Патріархату протоієрей Микола Мельник.

Багато теплих слів про життя і боротьбу Степана Бандери сказали, усі хто мав слово. Так, член проводу обласної організації КУН Олександр Бруквач наголосив на тому, що, в цілому, справа Бандери перемогла.

- Наша держава отримала у спадок багато рудиментів від колишньої імперії, що й заважає українцям досягти вільного та заможного життя. Держава у нас є і лише від нас залежить, хто буде у ній панувати – ми, українці, чи ті, хто знову намагається перетворити нас на застрашених кріпаків», – сказав Олександр Бруквач.

Виконанням повстанської пісні завершила зустріч секретар Проводу вінницького КУН Ольга Крива. Від усіх присутніх квіти до пам’ятника борцям за волю України поклав Антон Бойдаченко.

Після цього козацька «гармата» салютувала на честь Степана Бандери, а зі стартового пістолета представника Автономного Опору пролунали традиційні вінницькі три постріли на честь Бандери.

5 січня Вінницький осередок КУН планує провести урочистий вечір на честь 103-річниці від дня народження Степана Бандери.