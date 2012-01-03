Вінниці на життя наступного року наділили 1216.5 млн. гривень
10:13, 03 січня 2012Вінниця
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Проект бюджету
Виконком Вінницької міської ради ухвалив проект бюджету міста на 2012рік.
Проект міськбюджету за доходами сформовано в сумі 1216.5 млн. грн., що передбачає його зростання на 8% до уточненого бюджету 2011 року.
Про це повідомила директор департаменту фінансів міської ради Наталя Луценко.
Співвідношення загального і спеціального фондів у проекті бюджету збереглося на рівні попередніх років: загальний фонд – 90%, спеціальний фонд – 10%.
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