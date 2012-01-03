Вінниці на життя наступного року наділили 1216.5 млн. гривень

Виконком Вінницької міської ради ухвалив проект бюджету міста на 2012рік.

Проект міськбюджету за доходами сформовано в сумі 1216.5 млн. грн., що передбачає його зростання на 8% до уточненого бюджету 2011 року.

Про це повідомила директор департаменту фінансів міської ради Наталя Луценко.

Співвідношення загального і спеціального фондів у проекті бюджету збереглося на рівні попередніх років: загальний фонд – 90%, спеціальний фонд – 10%.