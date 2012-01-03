Діди Морози дивували вінничан своєю… велоспритністю

Неймовірне свято зустрічі велодрузів в найхолоднішу пору року стає традицією.

У Вінниці 2 січня об 11 годині відбувся святковий велопробіг, учасником якого міг стати кожен велосипедист, одягнений в «уніформу» Діда Мороза чи Санта Клауса, - повідомляє сайт Вінницький трамвай. Навіть якщо у кого і не було такого одягу, то він міг просто одягти елемент аксесуару з одягу якоїсь казкової істоти чи героя: борода, червона шапочка, мішок, червоні чоботи і т.ін.

Це вже другий подібний велопробіг у нашому місті. Учасники сподіваються, що такий захід стане традиційним і проходитиме щорічно на Новий рік.

Після їзди містом, а маршрут проходив центральними вулицями від Соборної до проспекту Космонавтів, учасники мали можливість відпочити та відсвяткувати прийдешній Новий рік біля вогнища з бокалом вина.

Самі учасники зазначають, що відчуття свята до них прийшло саме в цю казкову мить, коли вони в дружньому колі біля вогнища висловлювали теплі побажання та дарували радість один одному.