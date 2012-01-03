Реальний сектор вінницької економіки спрацював на 110%

За підсумками роботи господарського комплексу Вінниці зафіксовано підвищення ефективності діяльності реального сектору економіки.

Про це повідомила начальник департаменту економіки та інвестицій Галина Якубович.

2011 року обсяг реалізації продукції, виконаних робіт, наданих послуг очікується на рівні 4.4 млрд. грн. проти 4.0 млрд. грн., запланованих на рік.

Про пожвавлення ділової активності у сфері промисловості свідчить нарощення обсягів виробництва основних видів будівельних матеріалів. Зокрема, цегли керамічної – в 1.8 рази, сумішей бетонних, готових до використання – на 59.5%, залізобетонних конструкцій – на 29.6%.

Майже на чверть збільшено виробництво соняшникової олії нерафінованої, зросло виробництво хлібобулочних виробів, кондитерських виробів, овочів, фруктів та соків, печива і вафель.

Спостерігається зростання обсягів виробництва у легкій промисловості.

Третина промислових підприємств міста здійснили технічне переозброєння виробництва, на що спрямовано 136 млн. грн.