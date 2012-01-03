Офіс вінницької «Свободи» пошкодили вандали

11:35, 03 січня 2012
Вінниця
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Вже втретє за останні два місяці

30 грудня 2011 року на приміщення Вінницького обласного осередку Всеукраїнського об'єднання "Свобода" скоєно черговий, вже третій в цьому році хуліганський напад.

Про це повідомляє прес-служба Вінницької обласної організації ВО "Свобода".

Невідомі зловмисники облили червоною фарбою вхідні двері і табличку із надписом.
Вінницька "Свобода" звернулась до начальника міського управління ГУМВС України у Вінницькій області Юрія Куцого з вимогою негайно вжити заходів щодо розслідування інциденту і пошуку зловмисників, що вчинили хуліганські дії.

Кілька місяців тому невідомі особи потрощили керамічну плитку на фасадній стіні приміщення осередку. Раніше невідомі зловмисники облили червоною фарбою вхідні двері до приміщення і сходи перед ними.

Коментуючи хуліганський напад, голова Вінницької міської організації ВО "Свобода" Володимир Базелюк зазначив: "Ця пригода підтверджує аксіому: проти Вінницької "Свободи" систематично працюють антиукраїнські сили у місті, оскільки це вже не перший такий випадок. Вважаю, що це пов'язано із нашою принциповою опозиційною діяльністю в місті Вінниці та області. У наших ймовірних опонентів очевидно більше не залишилося аргументів, щоб у політичний спосіб з'ясовувати стосунки, тому вони вдаються до таких брудних провокацій. Очевидним залишається одне, раз так скаженіють українофоби, ми на вірному шляху".

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