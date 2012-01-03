Козятинці не хочуть платити за комуналку

У січні–листопаді 2011р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів 715,6 млн.грн., що порівняно з відповідним періодом 2010р. більше на 28,9% (або на 160,6 млн.грн.). Рівень сплати населенням житлово-комунальних послуг становив 97,2% від нарахованих у 2011р. сум та 76,9% від усієї суми нарахувань (з урахуванням заборгованості минулих років).

Про це повідомило Головне управління статистики у Вінницькій області.

Найбільший рівень сплати у листопаді 2011р. спостерігався у Бершадському, Іллінецькому, Шаргородському, Чечельницькому, Ямпільському районах (125,7–103,3%), найменший – у м. Козятині та Тиврівському, Вінницькому, Калинівському районах (60,6–71,9%).

Середні нарахування за житлово-комунальні послуги на одного власника особового рахунку у листопаді 2011р. порівняно з відповідним періодом 2010р. збільшились на 9,5% і з урахуванням електроенергії (із розрахунку 150 кВт год) становили 451,61 грн.