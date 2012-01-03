Молочна галузь Вінниччини отримає дотації

Президент України Віктор Янукович підписав прийнятий Верховною Радою закон № 4268-VI Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо підтримки сільськогосподарських товаровиробників, що передбачає повернення до колишньої системи дотування виробників молока.

Відповідно до закону, з 1 січня 2012 року до 1 січня 2015 року переробне підприємство має перераховувати ПДВ до спеціального фонду держбюджету і на спеціальний рахунок, відкритий ним в органі Держказначейства, у таких розмірах: у 2012 році - 30% у спецфонд держбюджету, 70% - на спецрахунок; в 2013 році - 40% і 60% відповідно; в 2014 році - 50% і 50% відповідно.

Як відомо, Вінниччина є аграрною областю, і під час своєї підсумкової прес-конференції за 2011 рік голова Вінницької ОДА Микола Джига зазначив, що значно покращилась ситуація в галузі тваринництва. У 2011 році введено в експлуатацію 3 комплекси по промисловому виробництву молока на 2430 корів. Розпочато будівництво ще 3-х комплексів на 2900 голів. Проводиться реконструкція 16 молочних комплексів та ферм. А вже у 2012 році планується розпочати будівництво ще 7 комплексів.

На цьому обласна влада не зупиниться, і за словами Миколи Джиги, вже до 2015 року в галузі тваринництва планується реалізація 45 інвестиційних проектів, в тому числі - 39 в молочному скотарстві.

Довідка УНІАН. 22 грудня 2011 року парламент прийняв за основу і в цілому закон, який передбачає повернення до механізму виплати компенсацій виробникам молока, який діяв до 31 грудня 2010 року. Крім того, ще в серпні Міністерство аграрної політики і продовольства пропонувало ввести дотації в розмірі 750 грн/тонна за екологічно чисте молоко, здане для виробництва продуктів дитячого харчування.