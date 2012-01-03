Податківці неправомірно витратили 36 млн. гривень

Аналіз діяльності податкових органів Вінницької, Житомирської та Кіровоградської областей показав, що ними було з порушенням законодавства та неефективно використано понад 36 млн. грн. бюджетних коштів.

Про це повідомив портал УНН з посиланням на прес-службу Рахункової палати.

Зокрема, в ході аудиторського дослідження встановлено, що прорахунки при плануванні потреби у фінансуванні оплати праці податківців призвели до завищення асигнувань та витрачання коштів на незаплановані цілі.

Крім того, податковими органами Вінницької, Житомирської та Кіровоградської областей при використанні бюджетних коштів на виконання повноважень допущені порушення при оплаті послуг з утримання своїх приміщень, недотримання вимог процедури держзакупівель.

Також, аналіз існуючої структури податкових органів цих областей показав, що ДПС України не забезпечило дотримання вимог нормативно-правових актів при розробці пропозицій про структуру своїх регіональних підрозділів, в результаті чого порушення і недоліки, зокрема при формуванні штатних розкладів, призвели до фінансових втрат на суму в 9,9 млн грн.