Міську казну наповнятимуть податком на доходи фізосіб

У доходах загального фонду бюджету Вінниці на 2012 рік (проект) відбулася зміна співвідношення між власними і закріпленими доходами та трансфертами з державного бюджету.

Про це повідомила директор департаменту фінансів Вінницької міської ради Наталя Луценко.

У зв'язку зі змінами до Бюджетного кодексу України відбулося зменшення відсотка відрахування податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) до міського бюджету з 75 до 50 відсотків, що пов'язано з проведенням реформи системи охорони здоров'я. Відтак, частка власних і закріплених доходів зменшилася з 54 до 42 відсотків, а трансфертів відповідно зросла з 46 до 58 відсотків.

Незважаючи на зменшення частки власних і закріплених доходів, основним бюджетоутворюючими податками залишились ПДФО та плата за землю.

Від ПДФО в 2012 році, згідно з очікуваннями міської влади, надійде 337 млн. гривень, або 80% до уточненого плану 2011 року (428 млн. гривень). Проте частка податку у складі власних і закріплених доходів загального фонду залишається висовкою — 73%.