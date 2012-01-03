Юні баскетболісти переграють чоловіків

Триває перший відкритий чемпіонат міста з баскетболу серед чоловічих команд сезону 2011/2012 років. Ці змагання проходять за підтримки спорткомітету Вінницької міської ради. Після п’яти матчів лідерство з максимальним результатом (по 10 очок з 10 можливих) поділяють збірні технічного коледжу та аграрного університету. Але юні баскетболісти випереджають майбутніх аграрієв завдяки кращій різниці забитих та пропущених м’ячів. На третьому місці – збірна педуніверситету (9 очок). Окрім команд вищих навчальних закладів, у турнірі виступають два колективи ветеранів та збірна МСДЮСШОР з баскетболу.

– Радує, що у перший чемпіонат заявилося одразу 12 команд, – сказав головний суддя змагань Анатолій Бобель. – Не менш вражає і запекла боротьба у більшості поєдинків. З 16 січня змагання поновляться. Ці ігри відбуватимуться у спорткомплексах педагогічного і медичного університетів.