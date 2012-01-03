Народжуйте! Черги в дитсадок скорочуються
15:15, 03 січня 2012Вінниця
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З'явиться 380 місць
Упродовж 2011 року черга на відвідування дошкільних навчальних закладів у Вінниці скоротилася з 560 до 397 дітей.
Про це повідомила начальник департаменту економіки та інвестицій Вінницької міської ради Галина Якубович.
За словами чиновниці, 98% вінницьких діток 5-річного віку охоплено різними формами дошкільної освіти.
Існуючу мережу дошкільних навчальних закладів міста розширено за рахунок відкриття ДНЗ № 6 “Шоколадка” по вул. Іванова.
Крім того, з державної до комунальної власності прийнято диятчий садок № 5 по вул. Червоноармійській. У 2011 році розпочато його реконструкцію, після якої він прийме 100 діточок.
2012 року закінчать будівництво ДНЗ № 7 на 280 місць у мікрорайоні Поділля.
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