Народжуйте! Черги в дитсадок скорочуються

Упродовж 2011 року черга на відвідування дошкільних навчальних закладів у Вінниці скоротилася з 560 до 397 дітей.

Про це повідомила начальник департаменту економіки та інвестицій Вінницької міської ради Галина Якубович.

За словами чиновниці, 98% вінницьких діток 5-річного віку охоплено різними формами дошкільної освіти.

Існуючу мережу дошкільних навчальних закладів міста розширено за рахунок відкриття ДНЗ № 6 “Шоколадка” по вул. Іванова.

Крім того, з державної до комунальної власності прийнято диятчий садок № 5 по вул. Червоноармійській. У 2011 році розпочато його реконструкцію, після якої він прийме 100 діточок.

2012 року закінчать будівництво ДНЗ № 7 на 280 місць у мікрорайоні Поділля.