Захищаючи тещу, зять "налицарив" на строк

Нещодавно по телефону спецлінії «102» до Чернівецького райвідділу міліції надійшло повідомлення від жительки одного з сіл району про те, що вночі у власному будинку раптово помер її 42-річний співмешканець.

Про це повідомила СГЗ УМВС у Вінницькій області.

Під час огляду на тілі померлого працівниками міліції було виявлено безліч гематом та подряпин, особливо в області голови та грудної клітини, також у небіжчика були зламані ребра. Отже, стало зрозумілим, що перед смертю чоловіка хтось добряче побив.

Під час з’ясування обставин смерті 42-річного чоловіка, співробітниками міліції було встановлено, що напередодні трагедії потерпілий посварився з співмешканцем своєї прийомної дочки.

Того вечора родина зібралася за столом вечеряти. Не обійшлося без пляшки міцного напою. Після кількох випитих чарок, коли господарка подавала на стіл чергову тарілку з харчами, її чоловікові не сподобалося, як вона порізала продукти. За це він почав її ображати. В цей час 19-річний чоловік вирішив захистити матір своєї коханої та накинувся на її кривдника з кулаками. Так раптово спалахнувша сварка переросла у бійку, під час якої молодший з чоловіків вхопився за дерев’яну палицю.

Жінки самотужки вгамували своїх чоловіків, після чого молоді люди пішли до себе додому. Вночі побитому чоловікові стало погано. Він встав з ліжка, ступив кілька кроків та впав на підлогу. Перелякана жінка одразу викликала «швидку допомогу», але пізно. Чоловік помер.

«Захисник» скривдженої жінки затриманий. Як повідомив заступник начальника слідчого відділу УМВС України у Вінницькій області Сергій Кримчук, стосовно нього порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.121 Кримінального кодексу України «Умисне тяжке тілесне ушкодження». Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.