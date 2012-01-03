У Вінниці відбирають бюджетні кошти і перспективи розвитку

Останні новації, які доведеться „розгрібати” місцевим бюджетам завдяки медичній реформі, досить відчутно вдарять по міській скарбниці.

Як вже повідомляв УНІАН, з 2012 року 25% податку на прибуток фізичних осіб, які досі зараховувались до бюджету Вінниці, відтепер переходять у розпорядження обласного бюджету. Мовляв, це кошти, які призначалися на фінансування закладів охорони здоров'я, котрі після старту реформи переходять в обласне підпорядкування.

Щоправда, за словами міського голови Володимира Гройсмана, на їхнє утримання вистачало 18% податку на доходи фізосіб. Отож, 7% цих надходжень, а це близько 10 млн. гривень, відтепер розчиняться в обласному бюджеті просто так, і місту залишиться тільки сподіватися, що вони надійдуть у вигляді якоїсь субвенції.

- Минулий фінансовий рік був не з легких, а 2012 обіцяє бути ще складнішим, - сказав Володимир Гройсман. - Я бачив розрахунки Мінфіну, і цих коштів нам реально не вистачить. В першу чергу постраждає бюджет розвитку міста.

Я сподіваюся, що протягом року ухвалюватимуться зміни до Держбюджету, які полегшать ситуацію.

Наразі Вінниця збирає до консолідованого бюджету 1 млрд. 230 млн. гривень, проте місту залишається лише 930 млн. гривень. Будучи самодостатньою фінансово, вінницька громада позбавлена повноважень самостійно ними розпорядитись.

Відтак, ситуацію може кардинально змінити лише реформа місцевого самоврядування, у якій буде закладено максимальну децентралізацію влади.