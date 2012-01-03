На перший політ року вінницьких льотчиків благословив Онищенко

Військові льотчики транспортної авіаційної бригади, що дислокується у Гавришівці, першими у новому 2012 році розпочали планові польоти.

Про це повідомило офіційне інтернет-представництво міністерства оборони України.

Сьогодні там розпочалася перша у новому 2012 році льотна зміна.

Військові льотчики транспортної авіації під керівництвом командира авіаз’єднання льотчика першого класу гвардії полковника Олега Нечипорука виконують завдання з відновлення техніки пілотування на літаку Ан-26 з посадкою на інший аеродром.

Привітати льотний та льотно-технічний склад з початком польотів на аеродром “Гавришівка” прибув командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-полковник Сергій Онищенко. Він особисто провів перший інструктаж льотчиків перед вильотом та побажав особовому складу авіаційної бригади успіхів у льотній роботі в новому 2012 році.