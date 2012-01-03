Кривдників свого друга хмільничани лякали незарядженою рушницею

Новорічного вечора літинські міліціянти виїздили на виклик жителів с. Багринівці, які сигналізували правоохоронцям: невідомі особи чинять бійку неподалік від кафе, що знаходиться в даному селі.

Про це повідомила СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

Прибувши на місце пригоди, працівники міліції затримали 7-ох чоловіків, яким від 22 до 27 років. Усі вони жителі м. Хмельницького. Під час огляду автомобіля, на якому молоді люди приїхали, працівниками міліції було виявлено та вилучено гладкоствольну рушницю «ИЖ 27Є» 12 калібру, двоствольну рушницю 12 калібру, рушницю невстановленої моделі та пневматичну гвинтівку без номерів.

За словами начальника Літинського РВ УМВС Олександра Короля, події розвивались таким чином: 22-річний житель с. Багринівці подзвонив своїм товаришам, які проживають у Хмельницькому, та пожалівся, що його дехто з місцевих ображає та навіть погрожує. Хмельниччани прибули на допомогу своєму другові, а для залякування взяли з зброю (без набоїв).

Вилучену зброю направлено на дослідження в НДЕКЦ при УМВС. Проводиться перевірка.