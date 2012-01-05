Медицина Вінниці "розжилася" на 7 медико-санітарних центрів

Упродовж 2012 року триватиме реформування медичної галузі Вінниці.

Програма соціально-економічного розвитку міста передбачає, зокрема, вдосконалення первинного рівня надання медичної допомоги.

За словами заступника Вінницької міської ради Андрія Реви, комунальний заклад «Міська поліклініка № 1» буде реорганізована шляхом перетворення на центр первинної медико-санітарної допомоги № 1.

Шляхом об’єднання міської поліклініки № 2 та міської дитячої поліклініки № 1 буде створено центр первинної медико-санітарної допомоги № 2. Міську поліклініку № 3 реорганізують шляхом перетворення на центр первинної медико-санітарної допомоги № 6. А на базі міської дитячої поліклініки № 2 міста Вінниця буде створено центр первинної медико-санітарної допомоги № 5.

Зокрема, як повідомила директор департаменту економіки та інвестицій Вінницької міської ради Галина Якубович, за сприяння Посольства Ізраїлю в Україні планується створити на базі Центру первинної медико-санітарної допомоги №7 клініко-діагностичний центр. Триватимуть роботи з впровадження єдиної медичної комп'ютерної мережі та створення медичної картки пацієнта.

Триватиме розширення спектру послуг медичного страхування. Вже 2011 року муніципальна страхова компанія “Місто” за комплексними програмами застрахувала майже 3000 осіб і виплатила медичним закладам страхових платежів на суму близько 2 млн. гривень.