Держава «прикарманила» 27 млн. гривень вінницьких грошей

Підприємства та установи, які чекали наприкінці року від вінницької влади розрахунків, а бюджетники — зарплат, стали заручником ситуації, в яку місто потрапило через державні маніпуляції із грошима. Станом на 30 грудня на рахунках Державного казначейства «зависло» понад 27 мільйонів гривень.

Про це повідомив міський голова Вінниці Володимир Гройсман.

Така ситуація виникає вже не вперше, до того ж, цього року в аналогічному становищі пербуває чимало міст України.

За словами мера, 26 мільйонів гривень — це кошти зі спеціаального фонду, понад 1.2 млн. гривень — із загального.

Платіжні документи та кошти з міськбюджету до Державного казначейства надійшли ще за 10 днів до кінця 2011 року, проте до адресатів вчасно вони не дійшли.

- Ми після свят будемо робити все, щоб стабілізувати цю ситуацію, але разом з тим ми маємо проблему, вирішення якої не залежить від нас. Це абсолютно поза межами нашого впливу. Ми розуміємо складнощі у Державному бюджеті, але і ми як міська влада повинні виконувати свої фінансові зобов’язання вчасно, – сказав Гройсман.