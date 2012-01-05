Всеукраїнське "срібло” у вінницької дуатлоністки

Вінничанка Наталя Жук успішно виступила у Києві на чемпіонаті України з дуатлону, який включав до себе біг на 3 км і плавання на 800 метрів. Вона виграла в абсолютній першості срібну нагороду. Інших представників міста над Бугом на цьому турнірі не було.

– Наталя має в своєму активі понад десяток нагород на всеукраїнських змаганнях з поліатлону і дуатлону, - розповів батько спортсменки, старший тренер збірної Вінницької області з плавання Віталій Жук. – Вона брала участь і у чемпіонатах Європи і світу, але медалей поки там не здобувала. Зараз мета дочки – поборотися за олімпійську ліцензію з тріатлону та потрапити до основного складу збірної України (зараз вона – кандидат до збірної).

Довідка. Наталя Жук – тричі майстер спорту: з плавання, поліатлону і тріатлону. 22 роки. Закінчила Вінницький педагогічний університет.

На змаганнях дає паралельний залік Вінницькій і Дніпропетровській областям, яка в основному й командирує її на змагання. Мешкає у Вінниці.