Пасинок убив вітчима в домівці його рідного брата

Трагедія, причиною якої стала банальна п’яна сварка, сталась вчора у одному з сіл Шаргородського району. 49-річний чоловік, мешканець районного центру, вирішив поїхати у село провідати старшого брата, поздоровити з новим роком та випити з ним по чарці. Чоловік поїхав не один, а зі своїм 29-річним прийомним сином.

Коли чоловіки приїхали до родича у село, виявилося, що того не має вдома. Аби влаштувати господарю сюрприз, чоловіки вирішили до його повернення накрити святковий стіл. До свята все було готово, а господаря так і не було. Тоді гості вирішили самі розпочати свято.

Слово за словом, чарка за чаркою і між пасинком та вітчимом спалахнула сварка, яка перетворилася на бійку. Пасинок з кулаками накинувся на вітчима, і почав наносити йому численні удари у різні частини тіла.

Коли нападник втомися, продовжив бити вітчима ногами. Захищаючись від агресивного пасинка, чоловік намагався втекти та вибіг на вулицю. Це ще більше розлютило п’яного пасинка, і він схопився за ножа. Кухонним ножем він почав наносити потерпілому множинні колото-різані рани, поки не влучив у пахову артерію.

Коли потерпілий почав стекати кров’ю та не міг більше чинити опір, нападник вгамувався. Він перев’язав вітчиму рану рушником та поклав його на ліжко. Нападник навіть не міг подумати, що поранення, які він спричинив вітчиму, виявляться смертельним.

Близько восьмої години вечора додому повернувся господар будинку – 52-річний рідний брат потерпілого. Він зрадів гостям та одразу сіл за стіл. Пасинок розповів, що вони з вітчимом посварилися та побилися, після чого вітчим ліг спати. Через кілька годин чоловік вирішив все ж таки розбудити брата, але марно. Той був мертвим. Тоді господар будинку зателефонував до міліції та «швидкої допомоги».

Як повідомила СГЗ УМВС у Вінницькій області, 29-річний чоловік, підозрюваний у вбивстві вітчима, був затриманий працівниками міліції на місці скоєння злочину.

Стосовно нього порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство», яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.