Сільськогосподарські землі Вінниччини подорожчають в 1.7 раза

Двадцять дві тисячі гривень - такою буде середня нормативно-грошова оцінка одного гектара земель сільськогосподарського призначення на Вінниччині. Це майже вдвічі дорожче нинішньої вартості.

Про це з посиланням на начальника головного управління Держкомзему у Вінницькій області Олексія Коника повідомив сайт Земельної спілки України.

За його словами, наразі гектар земель сільськогосподарського призначення у Вінницькій оцінено в 12 тисяч гривень. З нового року вводяться нові вимоги до нормативно-грошової оцінки земель. Відтак, вартість одного гектара збільшується трохи більше ніж в 1,7 раза.

Виходячи з цього, відбудеться переоцінка вже встановленої ціни на землю.

- 22 тисячі - середня вартість, - уточнили фахівці управління Держкомзему у Вінницькій області. - В основу оцінки покладено якість грунтів. Всього в області майже половина орних земель хорошої якості, відповідно, вище буде їх грошова оцінка.

Як стверджує А. Коник, наразі в області завершують роботу з грошової оцінки землі в 134 селах. Всього налічується 1512 населених пунктів.