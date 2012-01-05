Брати з Іллінців повернули загублені гроші та золото господині

2 січня 26-річний Сергій та 28-річний Олександр Рябісько із Іллінців знайшли під магазином шкіряний гаманець. У ньому було близько тисячі гривень та золотий перстень вагою вісім грамів.

Вони рідні брати. Обидва продають рибу на ринку в Іллінцях. Одружені, мають дітей. Живуть із сім'ями на найманих квартирах.

Як повідомила Gazeta.ua, гаманець загубила вчителька початкових класів місцевої гімназії Тамара П.

- Дуже засмутилася, плакала. Того дня у мене був день народження. Гаманець подарувала донька Настя. Шкода було не стільки тих грошей, як чужого персня. Подруга попросила заховати, тому що ми їхали святкувати в ліс. Ніколи б не подумала, що мені його повернуть , - згадує жінка.

Брати Рябісько розпитали в магазині "Кишеня", під яким лежала знахідка, хто міг втратити. Продавщиця дала телефон пані Тамари.

- Повернули, бо на чужому не розбагатієш. Треба чесно жити, - говорить Олександр Рябісько.