Угоди між Кабміном і Вінницькою областю профінансовані на 48,1%

Колегія Рахункової палати, за результатами аудиту виконання у 2009-2011 роках угод щодо регіонального розвитку, укладеними між Кабінетом міністрів і Вінницькою, Волинською, Донецькою та Львівською обласними радами, зробила висновок, що Міністерство економічного розвитку і торгівлі, Міністерство фінансів, інші центральні органи виконавчої влади не забезпечили ефективної реалізації цих угод за рахунок коштів державного бюджету.

Про це повідомила прес-служба Рахункової палати.

Зокрема, жоден із заходів, передбачений цими угодами, починаючи з 2009 р., в повному обсязі не був виконаний, а отже, не відбулося істотного впливу на зменшення диспропорцій економічного зростання і розвитку виробничої, соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури областей.

Однією з причин цього аудитори назвали недотримання законодавчо встановленого механізму планування в державному бюджеті відповідних програм на фінансування угод.

В результаті на реалізацію угод з Волинською обласною радою направлено 7,3% визначених в угоді обсягів фінансування, з Донецькою- 18,3%, Вінницькою - 48,1%, Львівською облрадою - 61,8%.

Наприклад, у Донецькій області не фінансувалася і не проводилися передбачені угодою роботи з модернізації вакуум-насосних станцій, дегазаційних систем, з будівництва когенераційних станцій, а у Вінниці не введено в експлуатацію пусковий об'єкт 2010 року - хірургічний корпус обласної лікарні ім. Пирогова.

Для реалізації державної політики щодо стимулювання розвитку регіонів урядом в 2006 р. була затверджена Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2015 року, яка передбачає укладення угод щодо регіонального розвитку між Кабінетом міністрів і місцевими радами. На сьогодні такі угоди, в яких визначено основні пріоритетні напрями розвитку регіонів, укладені лише з 6 областями.