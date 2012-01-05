У 2012 році у Вінниці збудують 20 ігрових майданчиків

Упродовж 2012 року в місті продовжиться реалізація проекту благоустрою дворових територій, скверів та асфальтування тротуарів.

Ці заходи передбачені Програмою економічного і соціального розвитку м. Вінниці на 2012 рік, яку депутати планують затвердити завтра на сесії міської ради.

Як повідомила директор Департаменту економіки та інвестицій Вінницької міської ради Галина Якубович, буде влаштовано 5 мультикомплексів (дитячих та спортивних майданчиків) у мікрорайонах Тяжилів, Старе місто, Вишенька та на вул.. Червоноармійській. Прибудинкові та приватні території будуть об лаштовані 20 ігровими майданчиками.

Передбачається подальше поліпшення якості альтернативних джерел питної води, - планується відремонтувати та почистити 140 колодязів.