Вінницька казкарка видала нові оповідки для дітей

Вінницька письменниця презентувала дітям свої „Казки”. Це шоста з виданих книг авторки Людмили Брендак і друга – для дітей.

- Я хочу заінтригувати дітей казкою, повернути їм інтерес до книги, - говорить авторка. – Хочу, щоб хлопчики та дівчатка знаходили в казках щось цікаве для себе, обмінювалися думками, висловлювали своє ставлення до героїв. За допомогою казки я хотіла повернути сучасних дітей у реальність, адже дивлячись сучасні фільми, читаючи деякі сучасні книги, складається таке враження, що багатство зявляється саме по собі. Діти бачать з екранів, як гарно вдягнені люди дістають з кишень пачки доларів, їздять в шикарних авто, але насправді таке буває далеко не з кожним.

З цією темою пов’язана одна з трьох казок, які увійшли до нової книжки, - „Пихата Жабка та мудрий Ворон”. „Цією казкою я хотіла пояснити дітям, що щастя можна знайти і у своєму оточенні, - говорить письменниця. – Інколи найважливіше – поруч, просто треба бачити серцем і відчувати душею”.

Дві інших казки вона вигадала ще у дитинстві: розповідала одноліткам, згодом – дітям та онуці.

Олена Брендак зазначає, що ставила за мету визначити для себе, як сучасна казка впливає на свідомість дитини. Адже її літературно-художні видання для дітей мають на меті наголосити, що всі люди єдині з природою, і тому мають шанувати її та сіяти добре й вічне.

Ілюструвала казки бібліотекар з Центру реабілітації особливої дитини Оксана Воронова.

