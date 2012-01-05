На Вінниччині корова загинула від сказу

03.01.2012 року о 10 год. 20 хв. на пункт з’вязку ПДПЧ-15 м. Бар поступило повідомлення від чергового управління ветеринарної медицини Барського району про те, що 31.12.11 року в с. Попівці Барського району, в приватному господарстві гр. В. загинула корова віком 12 років.

Про це повідомили в УМНС України у Вінницькій області http://www.vn.mns.gov.ua.

В результаті лабораторного дослідження проби, взятої у корови, встановлений діагноз про сказ, експертиза №1/1 від 03.01.12 року. Працівниками районної СЕС проведено обстеження 6 громадян, які мали контакт з твариною, яким буде проведено антерапічне щеплення.