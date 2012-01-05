У кінотеатрі "Родина" настануть "Вечори французького кіно"

З 26 січня по 29 лютого у Вінниці, в кінотеатрі „Родина”, проходитиме кінофестиваль "Вечори французького кіно".

У програмі - найцікавіші картини 2011 року: "Артист", "Мій найстрашніший жах", "Дівча-шибайголова", "17 дівчат", "Далеко по сусідству".

Глядачі побачать фільм "Артист" Мішеля Азанавічюса, що отримав винагороди в Каннах (приз за кращу чоловічу роль у Жана Дюжардена), став кращим фільмом року на Лондонському МКФ і відкривав Одеський міжнародний кінофестиваль у 2011 році; оцінять новий фільм за участі живої легенди екрану Ізабель Юппер - комедію "Мій найстрашніший жах", де її напарником по знімальному майданчику став один з кращих сучасних комедійних акторів Франції Бенуа Пульворд ("Астерікс і Обелікс", "Закохані невротики"); переглянуть несподівану комедію "Дівча-шибайголова" – фільм, що отримав Гран-прі Одеського міжнародного кінофестивалю в 2011 році; стануть свідками чарівної подорожі в часі в картині "Далеко по сусідству", знятою за культовим японським коміксом Дзіро Тамігучи; здивуються реальній історії про "манію вагітності" серед неповнолітніх школярок, що покладена в основу фільму "17 дівчат".

Слідом за "Французькими вечорами" в березні планується провести одразу два фестивалі - "Нове італійське кіно" та "Нове австрійське кіно".