У Вінницькому храмі створили українсько-польський вертеп

Інтернаціональний вертеп з'явився у Вінниці. Його змайстрували монахи-капуцини разом із парафіянами. Головна сцена у шопці – народження Ісуса Христа. Крім того, майстри відтворили два села – українське та польське, мешканці якого йдуть до новонародженого немовляти з дарунками.

Про це повідомляє „5 канал”.

З правого боку – родина українців, з лівого – поляків. Обидві сім'ї несуть подарунки маленькому Ісусові, і радіють його народженню. Українсько-польський вертеп встановили у вінницькому храмі Матері Божої Ангельської. Ченці розповідають: така шопка – символ спорідненого святкування Різдва двома народами.

Заввишки шопка 20 метрів і більше 10-ти метрів завширшки. Вертеп майстрували протягом місяця. Спочатку змалювали ескіз. За ним виготовили ляльки із металу та воску. Одяг пошили місцеві дизайнери.

Краєзнавці кажуть - традиція встановлювати вертепи у Вінниці з'явилася наприкінці XVII століття. Принесли її студенти Києво-Могилянської академії. Вони ж навчили вінничан колядувати з шопкою - ходили від хати до хати, співаючи рідвяних пісень.

Нині у Вінниці у кожному храмі є свій вертеп. Традиційно біля них під час новорічних свят парафіяни колядують і щедрують. Стоятимуть такі шопки до завершення Різдвяних свят.

