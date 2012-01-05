У Вінниці Мерседес зіштовхнувся з маршруткою

У Вінниці 4 січня внаслідок зіткнення автомобіля «ВАЗ-21120» з автомобілем «Мерседес-Бенц», маршрутним таксі № 48 «Барське шосе-Сабарів» госпіталізовано троє людей.

Про це повідомляє прес-служба Державтоінспекції у Вінницькій області.

4 січня о 16 .45 год. по вул.Черняхівського 21-річний водій автомобіля «ВАЗ-21120» житель м. Вінниця, допустив зіткнення з автомобілем «Мерседес-Бенц», маршрутним таксі № 48 «Барське шосе-Сабарів», під керуванням 27-річного жителя Літинського району. Після зіткнення автомобіль «ВАЗ-21120» розвернуло та відкинуло на правий бік по ходу його руху, де він зіткнувся з автомобілем «Опель-Вектра», під керуванням 20-річного жителя Вінницького району.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, водій автомобіля «ВАЗ-21120» г. отримав травми та був госпіталізований в міську клінічну лікарню швидкої медичної допомоги.

Пасажири маршрутного таксі № 48 – 26-річна жителька м.Вінниця, отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована в нейрохірургічне відділення лікарні. Ще одна травмована жителька м. Вінниця була госпіталізована в щелепно-лицеве відділення лікарні.