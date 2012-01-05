В Барі не спрацював тоталізатор

Напередодні новорічних свят співробітники податкової міліції викрили підпільний гральний зал у місті Бар на Вінниччині. Як повідомила прес-офіцер управління податкової міліції ДПА у Вінницькій області Ольга Шишківська, гральні автомати, підключені до мережі живлення, розташувалися в невеликому приміщенні в людному місці поблизу одного з найбільших магазинів Бару. Відтак браку клієнтів у гральному закладі не відчували. На момент візиту податківців за автоматами здійснювалася гра, таким чином встановлено факт надання послуг у сфері забороненого грального бізнесу.

Усе обладнання – 10 гральних автоматів – на орієнтовну суму 200 тисяч гривень вилучене. Триває перевірка.

Протягом 2011 року податківцями вилучено 168 одиниць грального обладнання на 2,4 млн. грн.

