В Барі не спрацював тоталізатор

13:19, 05 січня 2012
Вінниця
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Податківці „перекрили кисень”

Напередодні новорічних свят співробітники податкової міліції викрили підпільний гральний зал у місті Бар на Вінниччині. Як повідомила прес-офіцер управління податкової міліції ДПА у Вінницькій області Ольга Шишківська, гральні автомати, підключені до мережі живлення, розташувалися в невеликому приміщенні в людному місці поблизу одного з найбільших магазинів Бару. Відтак браку клієнтів у гральному закладі не відчували. На момент візиту податківців за автоматами здійснювалася гра, таким чином встановлено факт надання послуг у сфері забороненого грального бізнесу.

Усе обладнання – 10 гральних автоматів – на орієнтовну суму 200 тисяч гривень вилучене. Триває перевірка.
Протягом 2011 року податківцями вилучено 168 одиниць грального обладнання на 2,4 млн. грн.
 

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