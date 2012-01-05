У Вінниці евакуювали 300 пасажирів з електропоїзда

На Вінниччині 4 січня евакуювали понад 300 пасажирів електропоїзда "Жмеринка - Київ" через неправдиве повідомлення про його мінування.

Про це повідомила ТСНпомічник начальника лінійного відділення міліції по станції Жмеринка Євгенія Гавриш. За її словами, близько 8:10 невідомий чоловік подзвонив на телефон спецлінії і повідомив, що вийшов з електропоїзда "Жмеринка - Київ" на станції Сосонка (Вінницький район), але електричка до Києва не доїде, оскільки він неї замінував.

За сигналом тривоги були підняті співробітники лінійного відділення міліції, а також вибухотехнічна група. Близько 8:40 електропоїзд прибув у Козятин. Пасажири електрички були евакуйовані. У місце призначення вони прибули на електропоїзді "Гречани - Київ". Під час перевірці електрички вибухонебезпечні речовини виявлені не були. Співробітники міліції за гарячими слідами встановили особу чоловіка, що дзвонив.

Ним виявився 30-річний житель Хмельницької області. Підозрюваний справді їхав у цій електричці, разом з цим поводився зухвало, лаявся з іншими пасажирами, які спільними зусиллями висадили його на станції Сосонка. Чоловік вирішив помститися, зробивши повідомлення про мінування поїзда. Наразі порушено кримінальну справу за ст.259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян) Кримінального кодексу. Зараз міліція встановлює місцезнаходження "мінера".