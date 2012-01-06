За «виховання» дружини кулаками отримав ножа в груди

У Вінниці під час сварки 30-річна жінка поранила ножем власного чоловіка. Зараз 29-річний потерпілий з проникаючим ножовим пораненням перебуває у лікарні.

Про це повідомила СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

Як з’ясувалося, на передодні трагедії чоловік з жінкою збиралися йти у гості. Під час зборів між подружжям виникла сварка, і чоловік накинувся на дружину з кулаками. Аби вгамувати нападника, жінка виклала міліцію.

Прибувши за вказаною адресою, працівники міліції забрали домашнього агресора у райвідділ міліції, де склали стосовно нього адміністративний протокол за ст. 173-2 КУпАП «Вчинення насильства в сім`ї».

Після того, як через кілька годин чоловік повернувся додому, він продовжив з’ясовувати стосунки з дружиною. Словесна перепалка між подружжям знову скінчилася рукоприкладством.

Захищаючись від розлюченого чоловіка, жінка схопила кухонний ніж та вдарила ним кривдника. Коли вона усвідомила, що накоїла - викликала лікарів швидкої допомоги.

Зараз потерпілий з пораненням грудної клітини перебуває у центральній районної лікарні ім. Пирогова.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст.121 КК України - «Умисне тяжке тілесне ушкодження», яка карається позбавленням волі на строк від 5 до 8 років.