Призовники Вінниччини «на зв’язку»

У Вінницькій області протягом трьох днів 1166 юнаків пройшли приписку до призовних дільниць.

Про це УНІАН повідомили у вінницькому регіональному медіацентрі Міністерства оборони.

За словами старшого офіцера відділу обліково-призовної роботи майора Юрія ВЕКЛЕНКА, лідерами у проведенні приписної кампанії є військові комісаріати Барського, Мурованокуриловецького, Тростянецького та Шаргородського районів Вінницької області.

Цього року на призовних дільницях міських та районних військкоматів, на військовий облік буде поставлено більш як 9 500 юнаків 1995 року народження.

Триватиме приписна кампанія до 31 березня до цього часу юнаки пройдуть медичні комісії, їхні морально-ділові та фізичні якості будуть вивчені психологами та офіцерами військкоматів. На підставі отриманих результатів кожному юнаку буде визначено рід військ для проходження військової служби та спеціальність. Кращим серед приписників буде запропоновано вступити на навчання до вищих військових навчальних закладів Міністерства оборони України.

У вінницькому регіональному медіацентрі Міністерства оборони зазначили, що ще до початку приписної кампанії особовим складом військових комісаріатів Вінницької області проведено ряд підготовчих заходів. Зокрема, складено списки юнаків, яким у 2012 році виповнюється 17 років, графіки проведення засідань комісій з питань приписки, сформовано особові справи призовників.