Шаргородський Отелло мало не пошматував серце друга

На свята розігралася трагедія на Шаргородщині: святкуючи Різдво у компанії друзів, чоловік через ревнощі ледь не позбавив життя свого товариша.

Різдвяного вечора про це шаргородським міліціянтам повідомила жінка, в домівці якої сталася трагедія. Зателефонувавши, вона сказало, що один із її знайомих завдав ножові поранення іншому та втік.

Як повідомила СГЗ УМВС України у Вінницькій області, на місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група працівників міліції. На місці з’ясувалося, що 34-річна жінка, жителька одного з сіл району, того вечора запросила до себе у гості дві родини, з якими товаришувала. Отже, на Різдвяний вечір за святковим столом зібралися три родини. Поки діти гралися у кімнаті, дорослі святкували.

Під час застілля між двома гостями чоловічої статі раптово спалахнула сварка. Один з чоловіків приревнував іншого до своєї дружини. Жінки намагалися вгамувати розлючених чоловіків, які до того ж були на підпитку. За лічені хвилини ревнивець вже тримав у руках ніж. Він накинувся на суперника та тричі наніс йому ножові поранення в область грудної клітини та черевної порожнини. Після цього нападник з ножем втік з місця скоєння злочину. Перелякана господарка будинку одразу викликала міліцію та «швидку допомогу».

Для затримання зловмисника був задіяний весь особовий склад працівників Шаргородського райвідділу міліції. Завдяки злагодженим діям міліціонерів за кілька годин зловмисник був затриманий. Він переховувався у будинку свого односельчанина. 34-річний затриманий спочатку говорив, що він взагалі не причетний до даного злочину, потім виправдовувався тим, що він захищався, але весь час плутався у показах, а потім, врешті-решт, розповів, як все було насправді. Опиратися чоловікові не було сенсу, але у цій трагедії були свідки.

40-річний потерпілий з трьома проникаючими ножовими пораненнями каретою «швидкої допомоги» був доставлений до реанімаційного відділення Шаргородської центральної районної лікарні, де його прооперували. У чоловіка пошкоджено серце та легені. Стан його здоров’я стабільно важкий.

Підозрюваний зараз перебуває у міліції. Сюди він потрапив не вперше. Чоловік мав проблеми із Законом. Раніше він неодноразово відбував покарання у місцях позбавлення волі за нанесення тілесних ушкоджень, розбої, наркотики. Зараз стосовно нього порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 15, ст. 115 КК України (замах на вбивство).