КРУ на Вінниччині більше немає

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.07.2011р. №765, Контрольно-ревізійне управління реорганізовано у Державну фінансову інспекцію у Вінницькій області.

Про це повідомило офіційне інтернет-представництво Вінницької ОДА.

Як і КРУ, органи Держфінінспекції продовжуватимуть здійснювати контроль за використанням і збереженням державних фінансових ресурсів, ефективним використанням коштів і майна, станом і достовірністю бухгалтерського обліку й фінансової звітності в органах виконавчої влади, державних фондах, фондах загальнообов'язкового державного соціального страхування, бюджетних установах і суб'єктах господарювання державного сектору економіки, а також на підприємствах, в установах та організаціях, які отримують кошти з бюджетів усіх рівнів, державних фондів та фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування; дотриманням законодавства про державні закупівлі тощо.

Незважаючи на реорганізацію, в установі з 9:00 до 18:00, а в п’ятницю до 16:45 (крім вихідних та святкових днів) продовжує діяти «телефон довіри» 66-28-96, зателефонувавши за яким кожен громадянин може отримати роз’яснення щодо повноважень органів Державної фінансової інспекції та повідомити про нецільове використання чи розкрадання бюджетних коштів та майна, зловживання при веденні бухгалтерського обліку і фінансової звітності в органах виконавчої влади, державних фондах, бюджетних установ і суб’єктів господарювання державного сектору економіки та на підприємствах, установах, організаціях, які отримують (отримували) кошти з бюджетів усіх рівнів та державних фондів або використовують (використовували) державне чи комунальне майно.

Продовжує функціонувати і пряма антикорупційна телефонна лінія 66-13-92, за якою можна повідомити про протиправні дії працівників Державної фінансової інспекції у Вінницькій області, зловживання ними службовим становищем, факти скоєння контролерами-ревізорами та державними аудиторами корупційних правопорушень.