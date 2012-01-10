Відкривати Томашпільську школу Президент відрядив Табачника

Відкриття Томашпільської школи все намагалися підгадати до приїзду VIPів державної ваги, адже ця новобудова неодноразово позиціонувалась як досягнення нинішньої обласної влади. Спочатку чекали, що її відкриє Президент України Віктор Янукович, але глава держави наміченої дати поїхав не у Томашпіль, а південніше, - до Турції.

Нарешті тамтешня громада діждалась якоїсь визначеності: школу планують відкрити сьогодні.

Як повідомили у прес-службі Вінницької ОДА, приїде Міністр освіти Дмитро Табачник. Разом із ним прибуде ще одна гостя, - радник Президента Марина Ставнійчук.