Вінниця вже має бюджет на 2012 рік
Ухвалили депутати
Сьогодні вдбулося засідання сесії Вінницької міської ради, на якому депутати ухвалили головний кошторис, за яким місто житиме 2012 року.
Загальний обсяг доходів міського бюджету на 2012 рік визначено в розмірі 1216.5 млн. гривень.
Обсяг доходів загального фонду бюджету встановлено на рівні 1088.1 млн. гривень, спеціального фонду бюджету - в сумі 128.3 млн. гривень, в тому числі бюджету розвитку — 67.4 млн. гривень.
Видаткову частину міського бюджету затверджено в розмірі 1 217.1 млн. гривень. В тому числі обсяги видатків загального фонду бюджету встановлено в сумі 1047.6 млн. гривень, а видатків спеціального фонду- в сумі 169.5 млн. гривень.
Як повідомив міський голова Володимир Гройсман, бюджет вступить у силу з 1 лютого 2012 року. І хоча його показники перевищують мільярд, бюджет-2012 залишається напруженим, позаяк його левова частка припадає на зарплати та соціальні виплати.
Своїм головним завданням, за словами мера, влада вбачала необхідність сформувати головний фінансовий документ міста виваженим і збалансованим.