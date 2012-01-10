Вінниця вже має бюджет на 2012 рік

10:35, 10 січня 2012
Вінниця
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Ухвалили депутати

Сьогодні вдбулося засідання сесії Вінницької міської ради, на якому депутати ухвалили  головний кошторис, за яким місто житиме 2012 року.

Загальний обсяг доходів міського бюджету на 2012 рік  визначено в розмірі 1216.5 млн. гривень.
Обсяг доходів загального фонду бюджету встановлено на рівні 1088.1 млн. гривень, спеціального фонду бюджету  - в сумі 128.3 млн. гривень, в тому числі бюджету розвитку  —  67.4 млн. гривень.

Видаткову частину міського бюджету затверджено в розмірі 1 217.1 млн. гривень. В тому числі обсяги видатків загального фонду бюджету  встановлено в сумі  1047.6 млн. гривень, а видатків спеціального фонду-  в сумі 169.5 млн. гривень.
Як повідомив міський голова Володимир Гройсман, бюджет вступить у силу з 1 лютого 2012 року. І хоча його показники перевищують мільярд, бюджет-2012 залишається напруженим, позаяк його левова частка припадає на зарплати та соціальні виплати.

Своїм головним завданням, за словами мера, влада вбачала необхідність сформувати головний фінансовий документ міста виваженим і збалансованим.

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