Вінниця планує потратити на ремонт доріг 11 мільйонів гривень упродовж 2012 року.

Таке рішення ухвалили депутати міської ради, затвердивши відповідну суму у міському бюджеті.

- Ми будемо і надалі приділяти увагу тротуарам, прибудинковим територіям і дорогам нашого міста, - прокоментував рішення міський голова Володимир Гройсман. - Хочемо приступити до реалізації проекту на вулицях “Тімірязєва - Некрасова - Шмідта”, це один із пріоритетних напрямків. Там, фактично, треба будувати нову дорогу. Ряд комунікацій ми вже зробили.