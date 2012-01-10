Вінниця планує потратити на ремонт доріг 11 мільйонів гривень

10:47, 10 січня 2012
Вінниця
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Упродовж року

Вінниця планує потратити на ремонт доріг 11 мільйонів гривень упродовж 2012 року.

Таке рішення ухвалили депутати міської ради, затвердивши відповідну суму у міському бюджеті.

- Ми будемо і надалі приділяти увагу тротуарам, прибудинковим територіям і дорогам нашого міста, - прокоментував рішення міський голова Володимир Гройсман. -  Хочемо приступити до реалізації проекту на вулицях “Тімірязєва - Некрасова  - Шмідта”, це один із  пріоритетних напрямків. Там, фактично, треба будувати нову дорогу. Ряд комунікацій ми вже зробили.

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