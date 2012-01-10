На Вінниччині спалах кору може статись через брак вакцин

Про це повідомив головний епідеміолог Вінницької області Степан Томін, передає ГолосUA.

С. Томін відзначив, що в 2011 році область отримала вакцини проти кору, епідемічного паротиту та краснухи, лише 62% від річної потреби. На сьогоднішній день препарат ще є в лікувально-профілактичних установах, але його катастрофічно мало, так як вже зафіксовані перші випадки захворювання на кір в області.

Як повідомив С. Томін, прогнозоване на початок 2012 року зростання захворюваності на кір досить високий.

"Зокрема, в Бершадському районі, у дівчини, студентки Львівського медичного коледжу (виявлено захворювання на кір - ред.), яка прибула додому на канікули фактично хвора. Ще два випадки на кір у підлітка і дорослого у Теплицькому районі ", - розповів він.

Він також зазначив, що на 100% область забезпечена лише вакциною проти поліомієліту. Вакциною проти гепатиту Б для імунізації дітей, за словами епідеміолога, область забезпечена всього на 30%.

"Вакциною ж проти кору, коклюшу, дифтерії, правця, поліомієліту та гемофільної інфекції забезпечені на 75%, чого абсолютно не достатньо»,- уточнив С. Томін.

Довідка. В 2011 році за даними лікувально-профілактичних установ Вінниччини, від вакцинації дітей відмовилися близько 7 тисяч батьків.