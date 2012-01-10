Міській освіті наділили 312.3 мільйона гривень

На утримання установ освіти у міському бюджеті Вінниці на 2012 рік передбачено 312.3 млн. гривень.

Про це повідомила директор департаменту фінансів Вінницької міської ради Наталя Луценко.

За рішенням депутатів, на освітні потреби пішло 29% від загального обсягу видатків загального фонду. Це майже на 20% більше, аніж 2011 року.

Частина цих коштів піде на відкриття двох нових дитячих садочків на 21 групу. У діючих ДНЗ відкриють ще 7 груп. Це дасть змогу повністю ліквідувати чергу на відвідування дитсадків.