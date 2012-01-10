Хто краще вміє у Вінниці створювати новорічний настрій?

11 січня відбудеться останнє засідання комісії Вінницької міськради з визначення переможців загальноміського конкурсу “Створи новорічний настрій”. А 15 січня, у день закриття міської ялинки десять переможців отримають нагороди — від 2 до 10 тисяч гривень. На п’ять номінацій надійшло 57 заявок від вінничан. Вони демонстрували свою фантазію в новорічному оформленні будинків, вітрин, вікон, балконів та адмінбудівель. Найбільше заявок - дев’ятнадцять — надійшло на номінацію “Краще оформлення адміністративних будівель”.

Будівля Вінницької облдержадміністрації та облради

Вінницький міськвиконком

Будинок Василя Шостака, батька 9-ти дітей, подав заявку на номінацію “Краща новорічна садиба приватного сектору”

Магазин ”Торгова фірма “В”

Такий конкурс у Вінниці проводиться вдруге. Минулого року участь брало 40 учасників. Відмінність від минулорічного у тому, що крім готових світлових прикрас вінничани мали створювати святкові прикраси власноруч.

